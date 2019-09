I 10 suv più sportivi / Kia XCeed, ampia scelta di motori benzina e diesel

Più bassa di una decina di cm rispetto a vetture analoghe, si distingue per le linee filanti e sportive. Ampia la scelta per i motori: si va dal 1.600 cc diesel da 115 o 136 cv. A benzina ci sono il3 cilindri 1.0 da 120 cv e il 1.4 a 4 cilindri da 140 cv. Oltre al top di gamma il 1.6 da 204 cv. Prezzi a partire da 22.750 euro con l'allestimento Urban e il benzina turbo 3 cilindri 1.0 da 120 CV. Per il 4 cilindri 1.4 da 140 cv si passa all'allestimento Style per 25.750 euro il prezzo del diesel 1.6 da 115 cv. Kia offre uno sconto di 2000 euro per la XCeed o 3000 euro se si permuta o si rottama una vecchia auto