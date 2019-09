I 10 suv più sportivi / Mercedes GLB Amg, 5,2 secondi da 0 a 100 kmh

Lunga 463 cm, la Mercedes GLB è un suv del tutto nuovo per la Casa tedesca: la carrozzeria abbina interni originali e spaziosi, con un pratico divano scorrevole di 14 cm e due posti a scomparsa nel bagagliaio. Ampio lo spazio per i bagagli. Immancabile il sistema multimediale MBUX. A trazione anteriore o integrale, la Mercedes GLB ha solo motori turbo a 4 cilindri: sono i benzina 1.4 da 163 cv e 2.0 da 224 cv e i diesel 2.0 da 115, 150 e 190 cv. A questi si affianca il 2.0 da 306 cv della “pepata” versione Amg 35, in grado di farla scattare da 0 a 100 kmh in 5,2 secondi.