I 10 suv più sportivi / Mini Countryman JKW, col motore più potente

In 60 anni di storia la Mini non aveva mai avuto un motore così potente. A far suo questo primato è il benzina turbo di 2.0 cc, un 4 cilindri vivace che eroga 306 cv di potenza e 450 Nm di coppia, dotato di raffinatezze per migliorare l'efficienza. SI serie c'è la trazione integrale All4, attraverso una pompa elettroidraulica che trasferisce la coppia del motore alle ruote posteriori. A far compagnia al guidatore della Mini Countryman JCW c'è un rombo più deciso e coinvolgente, dello scarico sportivo con terminali rispettivamente di 9,5 cm e 8,5 cm di diametro.