I 10 suv più sportivi / Range Rover Evoque R-Dynamic

E' offerta in tre versioni, quattro livelli di allestimento e con due motori in sei varianti: sono il 2.0 benzina da 200, 250 e 300 cv e il 2.0 diesel da 150 cv, 180 e 240 cv. I prezzi di listino partono dai 44.250 euro della Evoque con motore diesel 2.0 da 150 cv trazione integrale e cambio automatico, che diventano 45.650 euro per la meno costosa fra le Range Rover Evoque a benzina con il 2.0 da 200 cv, mentreil diesel 2.000 cc da 150 cv col manuale e trazione anteriore a 39.250 euro. Di serie fari Led, ruote da 17”, climatizzatore volante in pelle e schermo a sfioramento da 10” in plancia