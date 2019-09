I 10 suv più sportivi / Skoda Kamiq Monte Carlo inedita fuori e dentro

L'allestimento Monte Carlo è ormai una tradizione in casa Skoda e anche la Kamiq non sfugge alla regola. Si segnala per vari dettagli in nero lucido che sostituiscono quelli in color metallo degli altri allestimenti: come il bordo della mascherina e alcuni dettagli del paraurti anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori, le barre sul tetto, le “minigonne”, la scritta Skoda sul portellone e l'estrattore in coda. I cerchihanno un design specifico e sono di 17”, di serie, o 18” in opzione. I sedili hanno poggiatesta integrati e rivestimenti specifici. Sportivo pure il volante multifunzione.