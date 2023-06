Aida per i 100 anni del Festival all'Arena di Verona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l'Aida verdiana in diretta tv su Rai1 si apre il 100° Festival d'Opera all'Arena di Verona; nel ruolo del titolo la star Anna Netrebko. Star anche della musica da camera, con il Festival Argerich ad Amburgo, dove la grande pianista ha trasferito la sua manifestazione, che per lunghi anni si è svolta a Lugano, diventata così meta di pellegrinaggio del Nord Italia.



Verona

Il 16 alle 21.00 “Aida” apre il 100° Festival d'Opera, trasmessa da Rai Cultura in diretta in mondovisione su Rai1; protagonista la star Anna Netrebko nel ruolo del titolo, con Yusif Eyvazov nei panni di Radamès e Olesya Petrova in quello di Amneris. Il regista Stefano Poda, che firma anche scene, costumi, luci e coreografia, commenta “il pubblico si troverà davanti a una grande installazione: il moderno non è una rincorsa all’attualità, bensì un salto al futuro”. Dirige Marco Armiliato. Altre dodici recite, con l'ultima l'8 settembre. Le altre opere in programma sono Carmen, Barbiere di Siviglia, Rigoletto (vedremo la regia di Antonio Albanese), Traviata, Nabucco, Tosca, Madama Butterfly.

Amburgo

Dal 20 al 30 giugno alla Elbphilharmonie e alla Laeiszhalle la quinta edizione del Festival Martha Argerich, che comprende undici concerti. Oltre alla pianista Martha Argerich, ecco il violoncello di Mischa Maisky, il violino di Gil Shaham, i pianisti Daniel Barenboim, Daniil Trifonov, Stephen Kovacevich, Elena Bashkirova, il trombettista Avishai Cohen, la cantante di fado Carminho e il cantante indiano Kaushiki Chakraborty. Solo per ricordare un paio di concerti speciali, fra i molti, ecco quello del 29 con una Carta Bianca a Argerich e Barenboim; e quello del 30 con Argerich, Maisky e Shaham.