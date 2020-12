I 100 anni di Fiorenzo Magni: vita e trionfi del “terzo uomo” tra Coppi e Bartali

Fa effetto, dicevamo, ripensare alla storia di Magni e al ciclismo del dopoguerra perché si avverte quanto siano lontani - ma non solo in termini temporali - quei tempi rispetto ai nostri. È come se fossimo non in un'altra epoca, ma in un'altra galassia, in un mondo quasi irriconoscibile per valori condivisi, abitudini e capacità di sopportare i sacrifici e i dolori della vita. Non migliore o peggiore, ma diverso, lontanissimo.

Tempra d’acciaio

Prendiamo il Giro d'Italia del 1956, quello in cui Magni si frattura una clavicola, e la sua celebre foto in cui regge il manubrio con una camera d'aria stretta tra i denti fa il giro del mondo. O come si dice oggi diventa “iconica”. Lui la raccontava così: «I medici mi consigliano il ritiro, ma io non ne voglio sapere perchè è ormai il mio ultimo giro. Prendo un po' di novocaina e via. Va abbastanza bene fino alla cronoscalata Bologna-San Luca, in salita. Non potendo far leva sul manubrio, il mio meccanico, Faliero Masio, prende una camera d'aria e ne fissa una estremità al manubrio. L'altra estremità la stringo tra i denti. Così riesco a far forza e a correre…». Già qui siamo nel mito. Ma la storia si fa ancora più epica perchè il giorno dopo Magni cade di nuovo proprio sulla spalla fratturata.

«Svengo per il dolore, ma quando mi stanno portando via con l'autoambulanza, fermo tutti, prendo la bici e mi rimetto in corsa…». Una storia che se non fosse vera, sembrerebbe inventata da cronisti fantasiosi in vena di “fake news”. La cosa stupefacente che in quel Giro, deciso da una furibonda tappa di pioggia e di neve sul Monte Bondone (vinta da Charly Gaul), Magni riesce a classificarsi secondo. «Alla fine di tutto, il medico del Giro, il professor Pioli, mi ha dato del matto. Ma per me il ciclismo era quella cosa lì. Un mestiere che mi ha permesso di vivere bene. E che andava onorato».

trial Lugano 1950: Fiorenzo Magni (Photo by ATP/RDB/ullstein bild via Getty Images)

In mezzo a due giganti, senza sfigurare

Il terzo uomo era fatto così. Testardo, caparbio fino all'autolesionismo e comunque poco disposto a fare il vaso di coccio tra quei due vasi di ferro che erano Coppi e Bartali: in quel ciclismo che era sport popolarissimo, più del calcio di adesso. Non c'era la tv, solo la radio informava sulla corsa. E la gente - a milioni - stava ore e ore in strada ad aspettare che passassero quei corridori che, senza il ciclismo, avrebbero fatto i contadini o i muratori.

Era un Italia piena di macerie e di ferite da ricucire. E “quei due”, Coppi e Bartali, erano i loro simboli che pedalando facevano cose pazzesche. Anche vincere in Francia dove ci insultavano e ci sfottevano perchè “les Italiens” non erano usciti molto bene dalla guerra. E in quel clima, in quel duello tra il leggendario Fausto e il grande Gino, Fiorenzo Magni si inserì senza sfigurare, anzi. «Ogni volta dovevo inventarmi qualcosa» raccontava Magni quando ormai era un distinto uomo d'affari e capo tribù di una numerosa famiglia di figli e di nipoti.