I 100 tramonti più belli al mondo Il sole che incendia il cielo è uno spettacolo che regala emozioni anche in città. I più sensazionali sono però altrove e si godono soprattutto al mare in estate. Scopriamo dove goderne secondo una classifica stilata da giornalisti di viaggio provenienti da 46 Paesi di Viaggi24

Santorini, Grecia. Kyler Boone)

Ognuno di noi ha il suo luogo speciale dove osservare il tramonto. A volte anche i grattacieli di Milano riescono a catturarne e amplificarne di spettacolari. Ci sono però località nel mondo dove la parabola del sole che scompare oltre l’orizzonte lascia senza fiato. Lensbest, un’azienda tedesca che commercializza occhiali e lenti a contatto, ha intervistato diversi giornalisti di viaggi provenienti da 46 nazioni chiedendo loro sia il luogo ideale nel loro paese dove vedere il più bel tramonto, sia quello, degno di nota, a cui hanno assistito nei Paesi che hanno visitato.

Firenze, Venezia, l’isola d’Elba e i laghi

Dalla ricerca è nata una classifica di 100 posti migliori per vedere il tramonto in tutto il mondo a secondo della stagione. Al primo posto l’isola di Santorini, in Grecia, seguita dal Grand Canyon in Arizona e da un’altra isola greca, Mykonos. Nessuna italiana tra le primi dieci, dove compaiono invece alcune mete turistiche tra le più conosciute del pianeta come il Taj Mahal, in India, Madeira in Portogallo, il massiccio di Ayers Rock nel parco nazionale Uluru-Kata Tjuta in Australia, St. Pete Beach in Florida, la riserva Maasai Mara in Kenya, le Phi Phi island in Thailandia e Tahiti nella Polinesia francese. Il tramonto italiano appare in 13ma posizione con la vista da Piazzale Michelangelo a Firenze in estate. Altri luoghi dove non perdere il rito del sole sono il Ponte dell'Accademia a Venezia, in primavera, l’isola d’Elba in autunno, il punto panoramico di Santa Maria della Salute, a Venezia in primavera, la laguna di Venezia in barca d’estate. Tra gli altri posti segnalati dai viaggiatori, fuori dalla classifica, anche il lago di Como e quello di Trasimeno d’estate e il Fuori Rotta Bar. che si trova al 35° parallelo, nell’isola di Lampedusa, naturalmente da gustare appieno sorseggiando un aperitivo nei mesi più caldi.