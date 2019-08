I 14 giorni finali del governo Conte / 10 agosto: Grillo e la chiamata contro i «nuovi barbari»

Torna in campo Beppe Grillo: in un post boccia l'idea di andare al voto anticipatamente e attacca Salvini: «Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari». Si fa sentire anche Matteo Renzi: «Folle votare subito, sì a un governo istituzionale»