I 14 giorni finali del governo Conte / 12 agosto: premier chiamato in Senato il 20

In una complicata conferenza dei capigruppo al Senato Pd e M5S chiedono di fissare per il 20 agosto le comunicazioni del premier, mentre Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia vorrebbero votare la mozione della sfiducia al premier il giorno dopo. Passa la prima linea ma la presidente Elisabetta Casellati in assenza di unanimità si rimette al voto dell'aula del giorno successivo. Riapre il Senato: i senatori vengono richiamati dalle vacanze