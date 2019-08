I 14 giorni finali del governo Conte / 13 agosto: la proposta di Salvini sul taglio dei parlamentari e il voto subito

Nell'aula del Senato Matteo Salvini prova a spiazzare gli alleati del Movimento 5 Stelle: propone di approvare definitivamente la riforma che taglia 345 parlamentari e di andare subito dopo al voto. Ma per il Quirinale non si può congelare una legge costituzionale. Il Senato boccia le mozioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per votare la mozione di sfiducia a Conte. Il no passa con i voti del Pd e del Movimento 5 Stelle. Conte sarà in aula il 20 agosto