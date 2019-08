I 14 giorni finali del governo Conte / 14 agosto: scontro Salvini-Conte sulla Open arms

Lo scontro dentro la maggioranza si sposta sul caso della Open Arms, la nave della Ong spagnola con 147migranti a bordo, alla quale è stata vietato l'ingresso nelle acque territoriali italiane in base al decreto sicurezza bis. Il premier Giuseppe Conte scrive una lettera a Salvini per sollecitare assistenza ai 32 minori. Il responsabile del Viminale ribadisce il no