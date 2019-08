I 14 giorni finali del governo Conte / 16 agosto: Mattarella anticipa il rientro dalle vacanze

Nei giorni che portano all'appuntamento in Senato si rincorrono voci e retroscena: spunta l'ipotesi di un'offerta di Salvini a Di Maio per essere lui il premier di un nuovo governo. La replica: fake news. Sergio Mattarella rientra in anticipo dalle vacanze nell'arcipelago della Maddalena.