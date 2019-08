I 14 giorni finali del governo Conte / 7 agosto: Salvini e la parola al popolo

Dopo giorni di tensioni nella maggioranza (ultimo caso: il voto in Senato che ha bocciato la mozione di M5S contraria alla Tav e approvato invece quella del Pd favorevole alla Torino-Lione, grazie ai sì della Lega), alle 19,30 Matteo Salvini incontra Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. «Basta andare avanti, così non è più possibile» dice il capo della Lega al premier. In serata Salvini parla in un comizio a Sabaudia: «Qualcosa si è rotto. O si possono fare le cose oppure la parola torna al popolo». La crisi è imminente