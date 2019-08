I 14 giorni finali del governo Conte / 8 agosto: la Lega innesca la crisi, l'attacco di Conte

Alle 13 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sale al Quirinale. Poco prima delle 15 arriva la nota della Lega: «Inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni». In serata Conte rilascia una breve dichiarazione a Palazzo Chigi: non si dimette, porterà la crisi in Parlamento. E attacca duramente Salvini: «Vuole le elezioni per capitalizzare il consenso di cui la Lega gode. La crisi si porta in Parlamento».