I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: ecco chi sale e chi scende Nonostante i progressi compiuti ancora il mondo non si trova su un sentiero di sviluppo sostenibile. In Italia tra il 2016 e il 2017 migliorano nove aree, due sono invariate e sei peggiorano sensibilmente di Nicoletta Cottone

Sviluppo sostenibile. Obiettivo 14 – Oceani

Nonostante i progressi compiuti ancora il mondo non si trova su un sentiero di sviluppo sostenibile. E anche il Belpaese non fa eccezione. L'Agenda 2030 prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. In Italia tra il 2016 e il 2017 migliorano nove aree, due sono invariate e sei peggiorano sensibilmente. Migliorano salute, uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, disuguaglianze, condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e pace, giustizia e istituzioni solide e infine, cooperazione internazionale. Per due aree - educazione e lotta al cambiamento climatico - la situazione rimane sostanzialmente invariata. Peggiorano invece ben sei obiettivi: povertà, alimentazione e agricoltura sostenibili, acqua e strutture igienico-sanitarie, sistema energetico, condizione dei mari ed ecosistemi terrestri. Ecco chi sale e chi scende, dall’analisi effettuata dal Rapporto Asvis 2019, che evidenzia la lunga strada ancora da percorrere, ora che il nuovo governo ha messo in primo piano nell’agenda politica italiana lo sviluppo sostenibile.

CHI SALE

Nove obiettivi di sviluppo sostenibile mostrano segnali di miglioramento. Ecco quali sono.

Obiettivo 2 - Fame

L'obiettivo 2 vuole porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. Nel Rapporto Asvis 2019 mostra segni di miglioramento. Dopo il forte aumento registrato fino al 2016 - dovuto principalmente all'incremento della produzione per unità di lavoro delle aziende agricole e della quota di superficie agricola utilizzata per coltivazioni biologiche – l'Asvis ha rilevato una flessione nell'ultimo biennio, causata principalmente dall'aumento dell'utilizzo di fertilizzanti in

agricoltura (+7,1% tra il 2016 e il 2017). Si evidenzia infine l'andamento positivo dell'indicatore elementare relativo all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (pesticidi, diserbanti e simili), che dal 2010 al 2017 diminuisce del 20%.

