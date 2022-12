I 20 anni del Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia

Daniel Harding

A guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, in diretta tv domenica 1 gennaio, sarà il maestro Daniel Harding, al suo quarto appuntamento con il Concerto di Capodanno veneziano dopo aver diretto l'edizione del 2011, del 2015 e quella straniante del 2021, senza pubblico in sala ma solo in diretta televisiva, a beneficio del pubblico bloccato in casa per il lock-down.

Il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso

Per il Concerto di Capodanno 2023, sono due i solisti d'eccezione invitati, che sono al loro debutto sul palcoscenico veneziano: il soprano Federica Lombardi - tra le artiste più ricercate della giovane generazione, formatasi all'Accademia della Scala - e il tenore Freddie De Tommaso, ventinovenne italo-britannico di grande talento che nel 2018 ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di Canto Viñas di Barcellona.

Il programma del concerto si comporrà come sempre di due parti: una prima, esclusivamente orchestrale, che non farà parte della diretta televisiva e che prevede l’esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 “L’italiana” di Felix Mendelssohn Bartholdy, e una seconda parte dedicata al repertorio lirico con brani firmati Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi.L'appuntamento dunque è per domenica 1 gennaio 2023: la seconda parte del Concerto di Capodanno sarà trasmessa in diretta televisiva dal Teatro La Fenice di Venezia su Rai1 alle ore 12.20 e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 18.45 la stessa sera di Capodanno. Il concerto in versione integrale sarà invece trasmesso su Rai-Radio3 la sera di Capodanno alle ore 22.30 e in tv su Rai5 il 16 febbraio 2023 alle ore 21.15.