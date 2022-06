I 200 euro per il carburante anche ai dipendenti degli studi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche i dipendenti degli studi professionali potranno beneficiare del bonus carburante. In origine la misura era riservata alle «aziende private», ma nella versione finale della norma (articolo 2 del decreto legge 21/2022, convertito dalla legge 51/2022) è stata prevista l’estensione a tutti i «datori di lavoro privati», compresi dunque quelli degli studi professionali.

Nel dettaglio, il bonus – valido per l’anno in corso – prevede che i datori, con l’esclusione del comparto pubblico, possano cedere ai loro dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

La corresponsione può avvenire con differenti modalità: a titolo gratuito, alla stregua di liberalità ovvero per previsione contrattuale, attraverso un accordo collettivo o un regolamento aziendale. Ovviamente, la concessione non è obbligatoria e ogni datore è libero di decidere se erogarli o meno e fino a che importo; allo stesso modo è possibile attribuirli in unica soluzione oppure in più tranche.

I vantaggi

Le caratteristiche conferite a questa misura dal legislatore la rendono particolarmente vantaggiosa sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Infatti, per il professionista datore di lavoro rappresenta un costo netto; mentre, per il dipendente, l’importo non concorre alla formazione del reddito in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Peraltro, va precisato come i buoni benzina costituiscano un istituto a sé stante rispetto al tetto generale di non imponibilità dei benefit di 258,23 euro annui: in questo modo, le due previsioni possono convivere in capo allo stesso lavoratore, senza generare trattenute fiscali e contributive. Inoltre, l’eventuale sforamento del limite dei 258,23 euro – che causerebbe il prelievo fiscale e contributivo sull’intero valore fruito – non andrebbe comunque a intaccare l’esenzione prevista per i buoni benzina del decreto legge 21. Invece, nel momento in cui il datore decidesse di corrispondere il bonus carburante per importi superiori ai 200 euro, scatterà l’applicazione di tasse e contributi per la parte eccedente, a meno che questa non venga fatta confluire nel paniere dei 258,23 euro, se ancora capiente.