I 25 anni dei Pokémon: al via un anno di festeggiamenti. C'è anche Katy Perry

25 Anni di Ricordi con i Pokémon

Intanto sul fronte gaming New Pokemon Snap per Nintendo Switch uscirà in Europa il 30 aprile

Oggi The Pokémon Company International ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti per l'attesissimo 25° anniversario di Pokémon. Nati nel 1996, i mostricciattoli cuccioli saranno celebrati per tutto il 2021. Grazie alla collaborazione con Universal Music Group (UMG), si comincia con la cantante pop Katy Perry che accompagnerà diverse iniziative dedicate ai fan che coinvolgeranno i videogiochi, le app per dispositivi mobili, la serie animata, i prodotti del marchio e tante altre sorprese.

Il viaggio dei Pokemon

Dalla pubblicazione del primo videogioco, nel 1996, ogni videogioco della serie principale ha presentato una nuova regione del mondo dei Pokémon. Nel 2021, l’invito è quello di rivivere il proprio viaggio in ciascuna di queste regioni attraverso un programma della durata di un anno, a partire da quella scoperta più recentemente, la regione di Galar di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, fino alla storica regione di Kanto dei videogiochi originali, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu.

Le carte da gioco collezionabili e il gaming

Sono previste collezioni speciali dedicate al 25° anniversario. E altre soprese nella serie animata, nei videogiochi Pokémon, nei giochi per dispositivi mobili tra cui Pokémon GO e Pokémon Masters EX, e le altre sorprese che verranno annunciate, i fan possono aspettarsi un anno pieno zeppo di nuove avventure. Per altre informazioni il sito è qui.

L’annuncio su Nintendo Switch

Il videogioco New Pokemon Snap per Nintendo Switch arriverà il 30 aprile. In base a quanto è emerso dall’ultimo Nintendo Direct l'avventura si svolgerà in un arcipelago, una regione incontaminata ricca di habitat di ogni sorta, dalle fitte giungle ai deserti sconfinati, e brulicante di Pokémon tutti da scoprire.

Pokémon, nel 2000 il primo episodio in Italia

