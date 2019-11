I 3 spread invisibili che fanno paura ai mercati e avvicinano il cigno nero

5' di lettura

Le Borse sono sui massimi (Wall Street), a ridosso (al DAX 30 Francoforte manca appena il 2%) o comunque in grande spolvero (da inizio anno Piazza Affari è salita di quasi il 30%). Non tutti gli operatori però sono pronti a continuare a investire capitali nel mercato azionario, considerando che presenta non poche contraddizioni. Le quotazioni finanziarie in senso lato (quindi considerando anche il vasto mercato delle obbligazioni private e governative mondiali che oggi vale, come non era mai accaduto, oltre 55mila miliardi di dollari) inviano diversi segnali d’allarme sulla sostenibilità degli attuali prezzi di mercato.

«Non mi sono mai piaciuti i catastrofisti ad oltranza, quelli che prevedono sempre l'avvicinarsi di disgrazie immani all'orizzonte e puntano il dito contro i poveri ottimisti, ignari di quello che li sta aspettando - spiega Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame asset management, società indipendente specializzata in gestioni patrimoniali a ritorno assoluto -.

Elaine Garzarelli divenne famosa per avere predetto il famoso Black Monday dell'87, ma dopo la sua carriera,pur dignitosissima, è stata schiacciata dalle aspettative, eccessive, riguardanti le possibilità che potesse bissare il suo primo successo con una nuova rivelazione.

Non vorrei mai quindi passare per un uccello del malaugurio, tuttavia in questo momento faccio veramente fatica a non nutrire perplessità di fronte a questa ondata di euforia sui mercati azionari, che hanno registrato nuovi record: assoluti negli Usa e di periodo in Europa e Giappone».

Al momento ci sono almeno tre spread che spaventano gli esperti sul possibile arrivo di un cigno nero. Si tratta di spread meno noti rispetto a quello che conosciamo, lo spread BTp-Bund, e che per questo potremmo definire “invisibili”. Ma sono ormai finiti sui radar degli operatori specializzati, quelli che cercano di estrarre quotidianamente rendimenti dal mondo della finanza e che, anche per questo, cercano di intercettare in anticipo eventuali forti correzioni, così da proteggere i capitali investiti.

1) Lo spread tra dividendi attesi e quotazioni azionarie

Il Grafinomix di giornata mostra un forte disallineamento (spread appunto) tra i future sui dividendi delle società dell’indice S&P 500 della Borsa di Wall Street e le quotazioni dello stesso indice che sono sui massimi di tutti i tempi. Se a dicembre 2018 le due linee erano appaiate oggi la distanza è rimarchevole, graficamente molto forte. Volando in Europa il quadro non è tanto distante (si veda grafico in basso). Anche le società che compongono il paniere dell’indice Eurostoxx 50 dimostrano un recente e forte disallineamento tra valori di Borsa e dividendi attesi.