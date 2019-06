I 4 motivi per cui lo spread Italia-Germania può scendere ancora

LE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE NELL'EUROZONA Attese fra 5 anni e per i prossimi 5 (Indice 5y5y Eurozone inflation)

2) «I BTp sono oggetto di forti acquisti anche da parte delle banche per attività di carry; attraverso i BTp ottengono poi liquidità a breve termine a tassi debitori negativi (tasso repo) dalla Bce - spiega Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte sim -. È inoltre probabile che nella riunione del 25 luglio o al massimo in quella del 12 settembre, la Bce possa ancora migliorare il prezzo della prima asta Tltro di settembre, nel caso in cui l'istituto tagliasse ulteriormente il tasso sui depositi portandolo ad esempio a -0,50%, come lasciato intendere da Draghi e da altri membri. E questo sta spingendo ulteriormente gli investitori ad acquisti di bond».

3) Molti fondi comuni, sottoesposti in BTp, stanno ribilanciando il portafoglio di titoli di Stato alla ricerca di rendimenti, a fronte del fatto che in questo momento i BTp offrono un vantaggio relativo notevole rispetto ai concorrenti più vicini (Spagna 0,45% e Portogallo 0,6%).

4) C’è poi un fattore tecnico, a futuro sostegno dei BTp. «Lo spread potrebbe scendere nelle prossime settimane anche intorno ai 230 punti per via anche di una correzione del Bund - conclude Cesarano -. Ad oggi il mercato sconta quattro tagli negli Usa entro fine 2020 ma se dalle parole del governatore della Fed Jerome Powell (attese per domani, ndr) questo non dovesse emergere chiaramente è probabile che assisteremo a un leggero rialzo dei tassi dei Treasury e, a ruota di quelli del Bund, spingendo ulteriormente in basso lo spread».

Attenzione, però, la tregua sullo spread potrebbe essere di breve respiro perché già a partire da luglio ci sono degli appuntamenti che potrebbero incidere sul differenziale. Il 12 luglio si esprime l’agenzia Dbrs sul rating dell’Italia (a settembre seguiranno le altre agenzie). Il 9 luglio l’Ecofin potrebbe confermare o rinviare la procedura di infrazione sull’elevato debito pubblico. E poi in autunno c’è un’altra legge di bilancio da far passare in Europa...

twitter.com/vitolops