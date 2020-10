I 4 test per scovare il Covid / L'antigenico

È il test definito comunemente come “tampone rapido”. La modalità di prelievo è la stessa del molecolare, ma non vengono cercati i geni del virus bensì le sue proteine (antigeni). I tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test sono inferiori a quelle del test molecolare. Questo “tampone rapido”, è stato recentemente introdotto per le situazioni, per esempio nello screening dei passeggeri negli aeroporti, dove è importante avere una risposta in tempi rapidi.