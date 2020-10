I 4 test per scovare il Covid / Il sierologico

(Claudia Greco / AGF)

Il test sierologico (o immunologico) rileva la presenza nel sangue degli anticorpi specifici che il sistema immunitario produce in risposta all'infezione, la loro tipologia (IgG, IgM, IgA), ed eventualmente la loro quantità. Indica quindi se si è entrati in contatto con il virus, ma non è adatto a diagnosticare un'infezione in atto. Questo test richiede un prelievo di sangue venoso, e viene effettuato presso laboratori specializzati. I test sierologici rapidi si basano sullo stesso principio di quelli classici, ma sono semplificati e danno risposte solo di tipo qualitativo, dicono cioè soltanto se nell'organismo sono presenti gli anticorpi specifici per il virus. L'affidabilità di questo tipo di test è tuttavia molto variabile, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità attualmente non ne raccomanda l'utilizzo.