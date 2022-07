I 40 anni di E.T. che fruttò il terzo Oscar a Carlo Rambaldi

I punti chiave Daniela Rambaldi

King Kong

Quest'anno ricorrono i 40 anni dall'uscita del film E.T., l'extra-terrestre di Steven Spielberg, presentato al Festival di Cannes del 1982. L'anno dopo la pellicola conquistò quattro premi Oscar tra cui quello per i migliori effetti speciali andato a Carlo Rambaldi, realizzatore della creatura alta un metro, con un collo telescopico e piccoli piedi grassocci.



Daniela Rambaldi

Del papà Carlo ha parlato la figlia Daniela alla Cineteca Milano MIc nell'ambito di un incontro legato alla mostra “Nella mano di King Kong”, altro capolavoro del maestro degli effetti visivi a cui nel 1976 venne assegnato l’Oscar special achievement award. La terza statuetta – del peso di 3,5 chilogrammi come i partecipanti all'evento hanno potuto appurare – la ottenne nel 1979 per il film Alien.



King Kong

Nell'occasione il musicista Vince Tempera, presente in sala, e Matteo Pavesi, direttore della Cineteca Milano Mic, hanno accennato ad eventi a Roma e Milano per omaggiare Carlo Rambaldi e il suo E.T. Così come accaduto per Kink Kong, mostra ospitata dal Mic prorogata fino ad arrivare a otto mesi di durata da fine ottobre 2021, organizzata in collaborazione con la Fondazione culturale Carlo Rambaldi in cui, per la prima volta, i materiali della collezione privata di Rambaldi, tra cui acquerelli e bozzetti originali del processo creativo dell’artista, ma anche oggetti e diapositive, sono stati raccolti in un percorso unico, con come pezzo forte della mostra la mano gigante di King Kong (misura 6 x 2 metri).



Daniela Rambaldi ha inoltre voluto tirare le fila di un'iniziativa benefica a favore delle persone autistiche aiutate dalla cooperativa sociale Fabula Onlus di Milano.