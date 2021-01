I 5 fattori di cambiamento nell’Europa della ripresa post-pandemia

La resilienza delle catene di approvvigionamento globali

Purtroppo la pandemia ha reso evidente la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento mondiali. Il 73% dei responsabili delle supply chain, infatti, ha riscontrato problemi con i fornitori e il 75% ha dovuto affrontare difficoltà di produzione e distribuzione.

I settori con catene di approvvigionamento su scala davvero mondiale, come l'aerospaziale e l'abbigliamento, stanno valutando di favorire la ripresa adottando una configurazione più resiliente per le proprie attività. Le aziende tecnologicamente avanzate del Global Lighthouse Network del Forum economico mondiale dimostrano che integrare il digitale nelle operazioni permette non solo di migliorare la produttività, ma soprattutto di generare una crescita redditizia e sostenibile. A supporto dei propri obiettivi queste aziende hanno implementato tecnologie scalabili, oggi indispensabili per diventare un'azienda digitale leader nel proprio settore. Ripensare le operazioni in questi termini porta un ritorno sull'investimento sotto forma di resilienza e capacità di conciliare la domanda e l'offerta in un sistema soggetto a continui stravolgimenti.

Il ruolo del settore privato per un'economia a impatto zero

Dal Rapporto sui rischi emerge che i rischi principali in termini di probabilità e impatto sono, tra gli altri, di natura ambientale, ad esempio eventi meteorologici estremi, danni causati dall'uomo e misure di tutela ambientale inadeguate o assenti. Questo dimostra che è il momento di agire. In Europa, la crisi ha spinto i governi ad accettare la transizione verde come parte della strategia di ripresa e crescita. Il pacchetto di misure dell'UE per la ripresa incoraggia gli Stati membri a dedicare a questa transizione almeno il 37% delle risorse a disposizione, contribuendo così in maniera significativa agli investimenti necessari per la decarbonizzazione dell'economia.

Un'analisi di McKinsey & Company indica che i risparmi sui costi potrebbero bilanciare gli investimenti richiesti, e che un'economia a zero emissioni nette potrebbe generare un guadagno netto di 5 milioni di posti di lavoro in Europa. La trasformazione verso un'economia sostenibile appare perciò possibile, ma richiede ancora un impegno di grande portata e l'intervento di tutte le parti interessate.

Man mano che le principali economie, regioni e imprese di ogni settore adottano gli obiettivi della transizione verde e fissano nuove priorità strategiche, il settore privato diventa un agente centrale del cambiamento. Col passare del tempo, un simile impegno non ridurrà soltanto le emissioni della produzione industriale, ma influenzerà anche il comportamento dei consumatori dando loro nuove possibilità di scelta.