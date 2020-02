Stato dell’Unione, i 5 successi che Trump si è attribuito Lotta all’immigrazione, al terrorismo, politica commerciale, progetti spaziali, ripresa dell’economia di Redazione Esteri

(Afp)

1' di lettura

“The Donald “, nel suo Discorso sull'Unione, ha snocciolato quelli che ritiene essere i suoi successi presidenziali: lotta al terrorismo, all'immigrazione, i progetti spaziali, la postura politica con l'Iran, le critiche ai programmi sanitari dell'ex presidente Barack Obama, i rapporti con i Paesi Nato, i successi dell'economia americana.

«Io mantengo le mie promesse, come quelle sul commercio con gli accordi con la Cina e quello col Messico e il Canada». Lo ha affermato Donald Trump nel discorso sullo stati dell'Unione: poi ha aggiunto: «Non lascerò che il socialismo distrugga l’America a partire dal suo sistema sanitario».

E inoltre, in merito alla situazione economica: «In soli tre anni abbiamo sconfitto il declino dell'America». Trump ha inoltre ricordato gli accordi commerciali raggiunti, la messa in sicurezza del confine sud degli Stati Uniti e il lavoro per porre fine alle guerre americane nel Medio Oriente.

E infine, in merito ai rapporti con la Cina. «Abbiamo fatto il nostro lavoro e mantenuto le nostre promesse sul commercio. La nostra strategia con la Cina ha funzionato ed abbiamo le migliori relazioni di sempre con quel Paese, compreso il presidente Xi Jinping».