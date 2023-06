I 6 parametri che più contano nella gestione di una filiera di fornitura

2. Puntualità di consegna = (Quantità di spedizioni puntuali / Totale spedizioni) %

È un misuratore classico e chiave della efficienza della supply chain e si concentra sul miglioramento del servizio. Aiuta a definire i tempi di spedizione di riferimento rispetto a ciascun fornitore e consente alle organizzazioni di ottimizzare i processi di spedizione e consegna per i propri clienti, ottimizzando spazio e i tempi di rotazione dei magazzini e migliorando i livelli di soddisfazione dei clienti. La stessa misurazione può essere fatta a livello di singolo fornitore.

3. Tasso di consegna in qualità = (Totale degli ordini non difettosi e/o non danneggiati ricevuti / Totale di tutti gli ordini ricevuti) %

Misura la costanza con cui i fornitori consegnano merci in qualità: deve essere utilizzato in associazione con i precedenti per determinare come tempi di ciclo e puntualità siano anche impattati quando il tasso di spedizioni danneggiate è elevato. La metrica – anche in questo caso – può essere declinata per fornitore. Si può anche distinguere tra merce difettosa e merce danneggiata nel trasporto. Un punto di attenzione è quello della definizione di standard contrattuali di imballaggio.

4. Utilizzo dello spazio di magazzino = (cubatura utilizzata / cubatura totale) %

L’utilizzo dello spazio di magazzino è una misura dell’efficienza con cui viene gestito il magazzino. Per identificare le opportunità di riduzione dei costi di magazzino, o per riconfigurarne organizzazione e lay-out, così da sfruttare tutto lo spazio disponibile e massimizzare la capacità di stoccaggio, è necessario disporre di dati accurati sui processi e sulle operazioni.

5. Peso dell'acquistato sul costo del venduto = (spese dirette per le materie prime e componenti, compresa la manodopera diretta/totale costo del venduto) %

Questo indicatore monitorizza l’efficienza degli acquisti nel tempo: percentuali in crescita di materie prime e componenti potrebbero indicare semplicemente che l'azienda ha costi in aumento per le forniture. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di materiali di bassa qualità che generano rilavorazioni o alti tassi di scarto. Inoltre costi elevati delle materie prime possono segnalare un eccesso di acquisti di materie prime dovuto a una previsione imprecisa della domanda.

6. Spend gestito = (Spesa gestita della funzione / spesa totale) %

È un indicatore del ruolo della funzione nell'organizzazione e fa riferimento alla prassi di gestire in modo completo ogni rapporto con i fornitori e ogni euro speso per gli acquisti aziendali. Questo garantisce visibilità e controllo sulla spesa e riduce i costi ed i rischi delle forniture. Le best practice del procurement integrano e digitalizzano tutte le attività di approvvigionamento, dal requisitioning al pagamento, e, grazie a questo, ottengono una collaborazione più efficace con i partner di fornitura. La gestione della spesa può essere supportata da soluzioni di e-procurement, integrate con l'ERP aziendale, le quali consentono la digitalizzazione del processo Procure to Pay. In particolare, Vendor Management, Vendor Performance Measurement, Sourcing e Contract Management consentono quella visibilità in tempo reale su dati e informazioni necessaria per la gestione strategica degli approvvigionamenti.