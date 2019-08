I 60 anni della Mini nell'oggettistica Collection

Ispirata al passato Mini, la 60 Years Lifestyle Collection è la nuova collezione che offre accessori e capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino. Come La t-shirt British Green per donna e nero per uomo. Si passa dalle magliette ad accessori come la caraffa per il tè freddo e le tazzine da tè che mantengono fresche le vivande nelle stagioni più hot. Proposto anche un borsone e altri accessori da viaggio. C'è poi una leggenda del giocattolo che viene proposta nella collezione 60 Years. Ed è l'originale Yo-Yo che presenta strisce che si fondono concentricamente in un cerchio.