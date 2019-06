I 7 anni perduti dell’Ilva: in fumo 23 miliardi di euro di Pil

IL PIL NAZIONALE IL PIL NAZIONALE

Il modello econometrico della Svimez, questa volta, evidenzia un dato che non era mai emerso: di questi 23 miliardi di Pil, quasi sette e mezzo (7,3 per la precisione) riguardano il Nord industriale, cioè il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Quel Nord industriale che ha una delle sue ossature principali nella metalmeccanica (e, oggi, Federmeccanica tiene la sua assemblea a Taranto). Non si stupisce della pervasività della crisi dell’Ilva Rocco Palombella, leader dei metalmeccanici della Uil, il sindacato maggioritario in fabbrica. Palombella è di Faggiano, a dieci chilometri da Taranto. È nato il 5 dicembre 1955 e il 5 dicembre1973, il giorno dei suoi diciotto anni, è stato assunto con il diploma da perito industriale all'allora Italsider, matricola 16.673/8. Quelli erano i tempi del raddoppio dello stabilimento, con la creazione degli altoforni 4 e 5. Allora si credeva alle magnifiche sorti e progressive dell’industrializzazione pesante del Sud, con i grandi impianti concepiti, finanziati e realizzati dall'Iri che avrebbero dovuto assegnare a quest'ultimo una vocazione produttiva radicale e persistente.

EXPORT PERSO DALL'ILVA DI TARANTO CAUSA PRODUZIONE RIDOTTA Valori in miliardi di euro (Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore)

Oggi è il tempo di un disorientamento dell’intera manifattura italiana di cui il caso estremo dell’Ilva di Taranto, con il suo caos ambientale-giudiziario-politico-industriale non ancora risolto, racconta molto. Dice Palombella: «L'impatto sul Nord industriale è stato immediato e profondo. Non avere un produttore di prossimità ha provocato difficoltà. Il vuoto produttivo di Taranto si è trasmesso a tutto il resto della economia nazionale: la metalmeccanica, la componentistica automotive, il bianco».

Sì, perché l'economia nazionale fra Nord e Sud resta, nonostante le divaricazioni crescenti, molto integrata. Fra 2013 e 2019, a causa della crisi dell'Ilva sono stati eliminati export delle imprese per 10,4 miliardi di euro e consumi delle famiglie per 3,5 miliardi.

CONSUMI PERSI DALLE FAMIGLIE CAUSA PRODUZIONE RIDOTTA Valori in miliardi di euro (Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore)

E, osservando da Taranto il combinato disposto di implosione locale e di esplosione nazionale, non si può non notare come poi tutto il resto del sistema industriale nazionale abbia avuto un problema di fornitura. «Il valore del maggior import di acciaio dall'estero – spiega Stefano Prezioso, ricercatore della Svimez – è stato pari a 4,1 miliardi di euro». Una cifra consistente, fatturata da produttori di stranieri: «In particolare – riflette Palombella – sono entrati nel nostro mercato i cinesi e i coreani, a sostituire un prodotto dell'Ilva che è sempre stato di buona qualità, ma elementare».

MAGGIORE IMPORT DI ACCIAIO DALL'ESTERO Valori in miliardi di euro (Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore)

Nel meccanismo del terremoto dell'Ilva, che sembrava avere trovato un punto di equilibrio e di ricomposizione nell'assegnazione della acciaieria commissariata alla Arcelor Mittal che però in una logica di gruppo ha ridotto la produzione al calo della domanda europea di acciaio, non c'è soltanto l’esplosione nazionale, ma anche l'implosione locale. Implosione locale che ha reso parossistica ed estremamente dolorosa l'attitudine adattiva della manifattura italiana. In questo senso, appare un campione interessante il novero degli associati di Confindustria Taranto, che oggi qui ha la sua assemblea. Le seicento aziende associate (la metà del tessuto produttivo tarantino) sviluppano il 35% del fatturato con il Nord, il 40% con il Sud (quel che resta della vecchia industrializzazione pubblica), il 25% con l'export. Sette anni fa, quando tutto ebbe inizio, l'export non superava il 10% e anche la committenza nazionale era molto più concentrata, riguardando pochi grandi gruppi. Inoltre, nel 2012 la metalmeccanica era egemonica: usando l'indicatore grezzo del numero delle aziende associate, il 60% afferiva alla metalmeccanica (ora questa quota è il 40%), la moda era residuale (oggi invece il fashion tarantino esiste) e l'agroalimentare era di matrice soprattutto agricola.