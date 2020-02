I 7 giorni caldi per la maggioranza / Giovedì 20: Iv presenta piano per rilanciare le infrastrutture

(georgemuresan - stock.adobe.com)

Giovedì 20 Iv incontrerà la stampa per lanciare il suo piano per le infrastrutture, mentre per il 27 è previsto un evento sulla giustizia. Su entrambi i temi i renziani hanno sottolineato divergenze sostanziali rispetto agli alleati di governo.