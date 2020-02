I 7 giorni caldi per la maggioranza / Martedì 18: l’aula del Senato vota il decreto Intercettazioni

(IMAGOECONOMICA)

Sempre martedì 18 l'aula del Senato vota il ddl Intercettazioni. Forza Italia ripresenterà l'emendamento sulla prescrizione che ha segnato il tandem con Iv venerdì 14 febbraio, quando il senatore Giuseppe Cucca ha votato a favore (l'emendamento però è stato bocciato, perché la votazione è finita 12 a 12 e al Senato il pareggio equivale a un “no”). Il partito di Renzi è pronto a rivotarlo, allungando la distanza con Pd e M5S.

Ma a stoppare l'operazione potrebbe essere il voto di fiducia del governo sul decreto. Anche in questo caso i renziani dovrebbero dire sì. Il casus belli per uno strappo all'interno della maggioranza potrebbe alla fine non essere colto da Iv, e l'incidente alla fine potrebbe per il momento non esserci.