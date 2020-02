I 7 giorni caldi per la maggioranza / Martedì 18: Milleproroghe in aula alla Camera

(fotomatrix - stock.adobe.com)

Nonostante i toni del dibattito interno alla maggioranza nelle ultime ore si siano fatti più concilianti, martedì 18 febbraio potrebbe essere una giornata calda. Si vota in aula alla Camera la fiducia che il Governo porrà sul decreto Milleproroghe.

Nel passaggio in Commissione Iv ha votato con le opposizioni nel tentativo, fallito, di bloccare la riforma della prescrizione voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5S). I renziani hanno anticipato che, pur continuando il pressing contro la riforma Bonafede, voteranno sì alla fiducia posta dal governo sul provvedimento (peraltro alla Camera la maggioranza non ha, a livello di voti, margini risicati, come invece accade a Palazzo Madama)