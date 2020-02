I 7 giorni caldi per la maggioranza / Martedì 18: la nomina delle Authority

Infine martedì 18 febbraio il Senato voterà per eleggere due componenti del Garante per la privacy e dell'Autorità per le comunicazioni. Non si prevedono sorprese, anche perché la posta in gioco più alta, con il rischio di fronti opposti tra Pd e M5S, è sulle nomine di società partecipate come Enel, Eni, Poste e Mps, Terna ed Enav.