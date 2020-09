I 75 anni di vita dell’Onu: la sfida di resuscitare il multilateralismo Il segretario generale Guterres: la pandemia ha messo a nudo le fragilità del mondo. Il messaggio di Mattarella e il G 20 a guida italiana da dicembre dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Le Nazioni Unite celebrano 75 anni di vita. Furono fondate dai paesi alleati vincitori sulle ceneri della Seconda Guerra nel 1945 con l'obiettivo di evitare un'altra discesa all'inferno, dopo il fallimento della Società delle Nazioni, travolta dai totalitarismi e dagli orrori della guerra mondiale. Eleanor Roosevelt chiamò quel sogno dei paesi uniti «la nostra grande speranza per un futuro di pace». Sull'onda di quell'aspirazione il 26 luglio 1945 i delegati di una cinquantina di paesi a San Francisco firmarono la Carta che pose le basi per far nascere l'Onu.

Lunedì 21 settembre 2020 in un evento ai più alti livelli il segretario generale Antonio Guterres ha dato il via alle celebrazioni per i 75 anni con un forte appello per rilanciare la politica multilaterale, nell'anno forse più difficile dell'organizzazione internazionale dalla sua fondazione, che mostra tutta la sua debolezza per le divisioni interne nel Consiglio di Sicurezza tra Stati Uniti e Cina. «Il coronavirus – ha spiegato Guterres - ha messo a nudo le fragilità del mondo. Possiamo sconfiggerle solo insieme, ma oggi abbiamo un surplus di sfide multilaterali e un deficit di soluzioni multilaterali». Guterres, ex premier portoghese, ha iniziato nel 2017 il suo mandato quinquennale alla guida dell'Onu: «La mia speranza, nel momento presente – ha concluso - è che i leader del mondo siano abbastanza umili da riconoscere la nostra fragilità e da capire che abbiamo bisogno di unità, solidarietà e cooperazione internazionale».

A causa della pandemia, che ha colpito oltre 30 milioni di persone nel mondo con oltre 900mila morti, l'evento si è svolto in maniera virtuale, senza presenza fisica, con la Sala dell'Assemblea dell'Onu per la prima volta nella sua storia vuota. Tutti gli incontri della 75esima Assemblea Generale in calendario fino al 5 ottobre si svolgeranno con la stessa modalità. Dopo Guterres sono intervenuti i capi di stato di oltre 180 paesi che hanno inviato i loro discorsi pre-registrati di tre minuti.

L'Italia è stata rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Il mondo che intendiamo affidare alle nuove generazioni deve essere migliore di quello che abbiamo ereditato. Le Nazioni Unite sono uno strumento per questo obiettivo: per dare speranza al futuro dell'umanità”, ha detto il presidente italiano.

I leader al termine hanno approvato una Dichiarazione politica nella quale è scritto: «Il nostro mondo non è quello che avevano immaginato i nostri fondatori 75 anni fa. Esso è flagellato da diseguaglianza crescente, fame, povertà, conflitti armati, terrorismo, insicurezza, cambiamenti climatici e pandemie. Tutto ciò richiede un'azione maggiore, non minore», conclude il documento.

Guardando indietro, Guterres ha rilevato il positivo di questi 75 anni di multilateralismo che hanno permesso di evitare conflitti globali, pur con tanti conflitti regionali, le tante missioni di peacekeeping, la decolonizzazione, la formulazione di standard globali sui diritti umani, la fine dell'apartheid, la sconfitta di alcune malattie endemiche, la riduzione della fame nel mondo, lo sviluppo di un quadro di legislazione internazionale per proteggere l'ambiente.