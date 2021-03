I bambini di oggi saranno i cittadini di domani

Quali sono le tappe fondamentali di questo percorso? Come possiamo stimolare in loro, oltre che il rispetto per le regole, un sentimento positivo verso i valori del vivere in comunità? Com’è possibile parlare di un argomento così apparentemente complesso come l’educazione civica a bambini ancora così piccoli?

Semplice. Prima di tutto, attraverso le fiabe.

“Le fiabe - spiega Barbara Franco, autrice e ideatrice della collana QUID+ –insegnano i valori della bontà d’animo, della gentilezza, del rispetto per l’altro, e ancora, dell’andare oltre alle apparenze, della capacità di superare le situazioni difficili e di avere tanta forza di volontà”.

La parte dedicata ai bambini è composta da cinque fiabe classiche illustrate, da leggere insieme: le fiabe sono un importante punto di riferimento nello sviluppo emotivo del bambino e dei suoi valori morali, perché gli permettono di entrare in contatto con l’altro e di immedesimarsi con lui. Attraverso le fiabe i più piccoli possono iniziare a conoscere e comprendere quei valori universali sempre attuali che li accompagneranno per tutta la vita. A mano a mano che i bambini agiranno nel mondo, sia quello fantastico attraverso le fiabe, sia quello reale attraverso l’esperienza, sorgeranno spontaneamente in loro domande su ciò che è giusto e sbagliato, sul perché le persone si comportano in un determinato modo.

È nostro compito essere attenti a questa naturale curiosità e utilizzarla come strumento per seminare in loro sentimenti di empatia e responsabilità.