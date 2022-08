I bancomat delle criptovalute pronti a sbarcare sul Nasdaq

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cifra in gioco non è da fare brillare gli occhi a Paperon de Paperoni: circa 885 milioni di dollari. E, tuttavia, l’operazione è un segnale importante. Soprattutto in quest’inverno continuo per il criptomondo. Stiamo parlando dello prossimo sbarco al Nasdaq, tramite Spac (Special purpose acquisition company), di Bitcoin Depot. Vale a dire: il più grande fornitore globale, secondo coinatmradar.com, di Automated teller machine (Atm) per criptovalute. In altre parole: i bancomat per Bitcoin & Co....