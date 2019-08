I Beni culturali assumono: pronto il bando per oltre mille custodi Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto. Domande entro la metà di settembre. L’obiettivo è arrivare a reclutare 5.400 addetti anche nelle altre qualifiche di Antonello Cherchi

2' di lettura

Ora gli addetti che si occupano dell’accoglienza e vigilanza delle sale dei musei, degli archivi e dei siti archeologici sono 5.760. L’organico ne prevede, però, 7.220. Ne mancano, dunque, quasi 1.500. Un vuoto a cui si porrà a breve rimedio con il concorso a 1.052 vigilanti predisposto dal ministero dei Beni culturali. Il bando del reclutamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto. Per presentare le domande ci sarà, presumibilmente, tempo fino a metà settembre.

PER APPROFONDIRE / Riforma del ministero: Lega e 5 stelle litigano anche sui beni culturali

In programma 5mila assunzioni

È il primo dei concorsi che il ministero dei Beni culturali ha in cantiere. Il ministro Alberto Bonisoli ha ribadito che intende arrivare a reclutare nell’anno complessivamente 5.400 figure professionali di cui il Mibac ha bisogno. «Il personale in servizio - spiega Alessandro Benzia, direttore delle risorse umane del ministero - ha un’età media elevata e i vuoti di organico si sono fatti più vistosi con le possibilità di uscita dal lavoro offerte da “quota 100” e “opzione donna”. In particolare, l’effetto di “quota 100” sui Beni culturali si sente in modo particolare perché nel 1985 e 1986 sono state assunte 8mila persone, che oggi stanno usufruendo della nuova opportunità di pensionamento».

GUARDA IL VIDEO - Mibac, Bonisoli: nella manovra i fondi per migliaia di assunzioni

L’aiuto del Dl concretezza

«Le operazioni di reclutamento - continua Benzia - sono ora rese più fluide dal decreto concretezza. Al bando dei mille addetti all’accoglienza e alla vigilanza seguirà quello per 250 funzionari amministrativi. Inoltre, sono programmati concorsi per la dirigenza del ministero e per funzionari del profilo tecnico-scientifico, compresi fisici, chimici, ingegneri e informatici, nonché ulteriore personale amministrativo-gestionale e per l’accoglienza e vigilanza».