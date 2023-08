Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dallo speciale di Lab24 Italian succession che illustra la posta in gioco dell'eredità imprenditoriale del Cavaliere.

Un racconto fatto di dati e grafici, ma anche dei ritratti di familiari e personaggi chiave della vita di Silvio Berlusconi.

Da sabato 5 agosto è in edicola - e dall'8 in libreria - per i tipi del Sole 24 Ore il volume I Berlusconi. I numeri, i protagonisti, i nodi cruciali dell'eredità del Cavaliere, realizzato con il contributo di Marco Bellinazzo, Bernardo Bertoldi, Andrea Biondi, Paolo Bricco, Angelo Busani, Monica D'Ascenzo, Marco Ferrando, Barbara Fiammeri, Maria Latella, Marigia Mangano, Emilia Patta, Luca Salvioli e Fabio Tamburini.

Che quota di controllo detengono i cinque figli nati dai due matrimoni di Silvio Berlusconi? Quali sono le partecipazioni di Fininvest nelle controllate? Che quota ha Vivendi in Mfe?

Sono queste le domande da cui è nato Italian succession, lo speciale di Lab24 che illustra la posta in gioco dell'eredità imprenditoriale del Cavaliere. Un racconto fatto di dati e grafici, ma anche dei ritratti di familiari e personaggi chiave della vita di Silvio Berlusconi.

Dopo l'apertura dei tre testamenti, lo scorso 5 luglio, il racconto di Lab24 si è arricchito di contributi finora inediti che indagano sui possibili scenari aperti dalle disposizioni del Cavaliere, le prospettive per gli eredi, i nodi cruciali per la nuova governance delle aziende di famiglia e la sfida della “terza generazione”.

Ne è nato un libro per raccontare chi sono I Berlusconi e comprendere quale sarà il futuro dell'impero costruito dal fondatore Silvio Berlusconi.

Dal libro: «Il destino di Fininvest è stato deciso nel 2006, quando Berlusconi di suo pugno ha sigillato il cuore della futura divisione dell'impero. Nell'ultimo documento scritto a mano la disposizione dei legati viene preceduta dalle parole «Se non dovessi tornare» dall'ospedale».

Loading...

«Silvio Berlusconi da morto ha avuto un riconoscimento pubblico che avrebbe voluto godersi da vivo. È stato una sorta di tributo a un personaggio che in vita è stato straordinariamente divisivo ma che, al capolinea, ha avuto quei riconoscimenti pressoché unanimi che aveva sempre sognato, ma che non aveva mai avuto.»

Fabio Tamburini

«Berlusconi è stato un fondatore e succedere a un fondatore è per definizione difficile: se chi prosegue la sua attività pensa di replicare il fondatore è destinato al disastro, è necessario altro per dare continuità alla famiglia imprenditoriale».

Bernardo Bertoldi

La nuova mappa delle quote ereditate e la struttura della governance di Fininvest ribadiscono con forza che a comandare è solo chi detiene il controllo. Prima lo deteneva Silvio Berlusconi e, dopo di lui, apparterrà ai fratelli maggiori. Un equilibrio che ha retto durante la gestione del Cavaliere, ma che oggi è evidentemente oggetto di confronto e discussione.

Marigia Mangano