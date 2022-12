I best seller di Paolo Borzacchiello con Il Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sole 24 Ore porta in edicola i libri di Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business, che da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda la comunicazione e il linguaggio. Tra i più quotati trainer e speaker nel mondo della comunicazione efficace, Borzacchiello è il direttore di HCE University in cui si insegna la scienza delle interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo. HCE, Human Connections Engineering, è la disciplina che studia il modo in cui gli esseri umani comunicano, pensano e interagiscono e ne decodifica gli schemi e i processi per poterli modificare o replicare. Per questo, Il Sole 24 Ore propone ai lettori in edicola per un mese da martedì 22 novembre “La parola magica”, il primo dei tre volumi che compongono la collezione di best seller, un romanzo unico nel suo genere che ha un preciso intento: intrattenere il lettore e, pagina dopo pagina, trasformarlo, aiutandolo a liberare il suo potenziale grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica applicata per la prima volta a un romanzo. Scritto con un linguaggio che opera a più livelli, è ricchissimo di suggestioni e insegnamenti che funzionano mentre li si legge. Parola dopo parola, infatti, il lettore potrà sperimentare in prima persona il cambiamento e la trasformazione, senza quasi rendersene conto scoprendo che la parola, proprio come nei migliori incantesimi, può fare magie e trasformare chi la legge. Ambientato nella Londra di oggi, il comportamentalista esperto in persuasione linguistica e comunicazione non verbale, Leonard Want, riceve una strana richiesta: deve aiutare Dio in persona a decidere se estinguere, un'altra volta, la razza umana. C'è un piccolo problema: oltre a Dio – una donna anziana, volgare e fumatrice accanita – Leonard deve affrontare una serie di arcangeli dal brutto carattere, un angelo sterminatore che veste pantaloni di pelle e disprezza la razza umana, e persino Lucifero in persona.

Martedì 29 novembre sarà la volta de “Il super senso”, altro libro di gran successo di Paolo Borzacchiello, che accompagna il lettore alla scoperta del mondo che ha intorno e che non vede. Leggendolo, si imparerà a decodificare, profilare e influenzare tutte le variabili coinvolte in qualsiasi interazione umana, sviluppando così il Super Senso, ovvero la capacità di vedere tutto, sentire tutto e sapere sempre cosa fare, in qualsiasi situazione. Seguendo da vicino le gesta dei protagonisti, il lettore imparerà a profilare persone e contesti e comincerà a notare cose che non ha mai notato prima. I suoi sensi si potenzieranno fino a diventare qualcosa di più grande e di unico.

Mentre si trova a Washington per ricevere un delicato incarico da parte del presidente degli Stati Uniti, Leonard Want, esperto di intelligenza linguistica e comportamento umano, viene contattato da Dio in persona, che gli affida una nuova missione per salvare il mondo. Costretto a destreggiarsi tra un presidente in crisi di consenso e una negoziazione serrata con il principe dell'Oscurità, Leonard Want deve far ricorso a tutte le sue competenze, finendo per coinvolgere chi legge in un vero e proprio corso di formazione sui segreti del profiling e delle “cinque intelligenze”.

Martedì 6 dicembre sarà la volta del terzo best seller di Paolo Borzacchiello proposto in edicola dal Sole 24 Ore, “La quinta essenza”, un romanzo di trasformazione scritto con una potente e innovativa tecnica di ingegneria narrativa ideata dall'autore. Seguendo le gesta del profiler Leonard Want, alle prese con un caso impossibile da cui dipendono le sorti del mondo come lo conosciamo, il lettore inizierà a sperimentare sensazioni diverse. Ascoltare, sentire, stare in contatto. Dopo aver letto il libro, si vedrà il mondo intorno con occhi nuovi, più penetranti e consapevoli.

I libri sono acquistabili singolarmente in edicola a 10,90€. Su Shopping24 è disponibile la collana completa scontata del 15% al prezzo di 27,80€ anziché 32,70€.