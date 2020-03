I best seller della spesa online secondo Amazon Frutta e verdura per la dispensa oltre a pesi per restare in forma e giochi di società per passare le giornate in casa di Enrico Netti

Lista della spesa, app e acquisti online. Nei giorni della pandemia la spesa online segna picchi record e le piattaforme logistiche rafforzano il servizio per fare fronte ai picchi degli ordini. Amazon in Italia continua la normale attività di consegna mentre per quanto riguarda il servizio Prime Now, attivo a Milano, Roma e Torino per i prodotti alimentari e di largo consumo il colosso Usa fa sapere che al momento le consegne su Prime Now stanno subendo dei rallentamenti a causa dell'elevata richiesta. Stiamo lavorando per rafforzare il servizio.

Ma cosa acquistano gli italiani per la loro spesa quotidiana nei giorni della pandemia? Nelle ultime due settimane su Prime Now sono stati scelti prevalentemente prodotti del reparto ortofrutta: ecco la top ten.

1. Acqua

2. Banane

3. Uova

4. Coca-Cola

5. Patate

6. Carote

7. Arance

8. Carta Igienica

9. Latte

10. Zucchine

Oltre alla dispensa ci punta alla lettura e tra i libri best seller al secondo posto c’è “Virus la grande sfida” di Roberto Burioni e al quinto Cecità di Josè Saramago. Lo smart working fa volare gli acquisti di webcam per le videoconferenze e di cartucce per stampanti Hp. Alla chiusura delle palestre si riagisce continuando gli allenamenti a casa con elastici fitness e pesi mentre per fare passare il tempo oltre ai videogame in famiglia riesplode la passione per i giochi da tavolo e da società come l’eterno Monopoli, Risiko e il gioco di carte Uno e per i più piccoli si acquistano le tempere e matite colorate.