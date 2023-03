I big dell’energia uniti dal nuovo mantra: decarbonizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il successo delle tappe di Lugano e San Francisco, gli appuntamenti esteri del Festival dell’economia di Trento 2023 faranno ora scalo ad Abu Dhabi, mercoledì 15 marzo. Si tratta del terzo degli appuntamenti internazionali, chiamati Road to Trento 2023, in partnership con le ambasciate italiane nel mondo e con il supporto di Enel. Dopo aver approfondito i temi della finanza sostenibile (in Svizzera) e dell’innovazione tecnologica (negli Usa), il terzo appuntamento si intitola «Italia ed Emirati arabi verso la Cop28» e verterà sull’impegno del settore privato per la transizione energetica. Sarà un momento di confronto importante in vista dell’appuntamento a Dubai, dal 30 novembre, con la conferenza Cop28.

Il convegno, organizzato dall’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, sarà aperto dagli interventi dell’ambasciatore Lorenzo Fanara e dall’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero. A seguire, ci sarà il keynote speech del sottosegretario con deleghe su elettricità, acqua e energia futura, Ahmed Mohamed Alkaabi. Durante l'incontro verrà approfondito il ruolo delle partnership per incidere sul cambiamento climatico, tema sul quale si confronteranno in primis i rappresentanti di Eni e del big emiratino Adnoc, che hanno appena firmato un accordo di collaborazione. Adnoc sarà rappresentata dalla vicepresidente senior responsabile di nuove energie e idrogeno, Hanan Balalaa. Si confronteranno anche il Ceo del colosso dell’economia circolare Beeah, Khaled Al Huraimel, e Daniela Gentile, Ceo di Ansaldo Green Tech. Nei panel spiccano Ruggero Aricò (Head of international institutional affairs di Enel), Niccolò Heilpern (Region vice president di Maire), Andrea Lovato (vicepresidente responsabile di rinnovabili e idrogeno verde di Acwa Power), Umberto Tavolato (director of international relations Med-Or Foundation), Pietro Calugo (General manager di Intesa Sanpaolo ad Abu Dhabi), Alessandro Motta (head of public affairs Saipem), Giovanni Chianetta (Ceo Global Solar Council) e Giovanni Bozzetti (vicepresidente di Confindustria Cisambiente).

Il successivo appuntamento di Road to Trento si svolgerà il 29 marzo a Johannesburg, su «Cooperazione scientifica e sviluppo» e le relazioni tra il nostro Paese e il Sudafrica. Tutti gli eventi sono trasmessi in streaming online sul sito del Sole 24 Ore.