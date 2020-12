I big dell’online cinese nel mirino del Comitato centrale nel 2021

Controllo assoluto dei rischi finanziari. Ecologia, con la Cina che accorcia il passo e stimola il mondo a rivedere in meglio l'accordo di Parigi sul cambio climatico. Lotta alla povertà, doveva essere debellata entro quest'anno, è stata ridotta, ma Xi Jinping, anche per ragioni di tipo sociale intende continuare la battaglia.

Della Conferenza, come al solito, non si sa molto, si sa soltanto che è “Imminente”. Del resto le sfide non sono poche, i livelli di debito, la nuova presidenza americana, i consumi e il livello della disoccupazione sono spine nel fianco dell’unica economia che quest’anno prossimo sarà in ripresa.