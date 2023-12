I big europei dell’auto al record di liquidità: una rete da 163 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qualche settimana fa gli analisti della big dell’asset management Bernstein hanno chiamato in causa Volkswagen, Stellantis e Renault. In una nota hanno spiegato che le tre case automobilistiche «dovrebbero essere più aperte sul fatto che i loro saldi di cassa siano riservati agli investimenti o agli azionisti». La realtà è che tutti i grandi gruppi dell’auto in Europa poggiano la solidità dei loro bilanci su una liquidità che non ha precedenti. È l’effetto del biennio seguito alla pandemia, quando la produzione ha rallentato per la mancanza di componenti come i microchip e le catene di approvvigionamento hanno risentito dei blocchi ai porti in Cina, imposti dalle fiammate del Covid.

La domanda superiore alla disponibilità ha permesso ai costruttori di fare bingo: due anni di margini record e casse piene. Le principali case automobilistiche, secondo i calcoli degli esperti di Oliver Wyman, big globale della consulenza strategica, hanno visto incrementare le loro riserve in doppia cifra da 108 a 163 miliardi tra il 2018 e il 2023. A distinguersi in termini assoluti tra le europee Stellantis, Vw e Bmw: poco meno di 48, 29 e 20 miliardi. Il rapporto tra cassa e valore degli asset, segnale della maggiore instabilità delle previsioni, è cresciuto ai massimi nel 2020-21 e poi è tornato a scendere, mantenendosi però sopra il livelli del 2019. Il rapporto tra cassa e ricavi, che normalmente dovrebbe rimanere stabile, segue lo stesso andamento.

Oggi la situazione sta cambiando. Il 2023 potrebbe avere esaurito la spinta sul versante della domanda, in particolare per le auto elettriche. Lo dimostrano i piani in corso per ridurre i costi, i tagli al personale attraverso uscite volontarie e prepensionamenti. Le tensioni geopolitiche e il costo del denaro, che ha reso molto più cari i finanziamenti, mantengono alto il livello dell’incertezza per tutto il settore, fornitori inclusi.

«Un livello di liquidità elevato - commenta Marco Santino, partner di Oliver Wyman - normalmente è figlio della volontà di reagire alle fluttuazioni non previste del mercato di riferimento; è una strategia che hanno già adottato le compagnie aeree e che adottano tutte le industrie soggette a mercati ciclici. L’Auto l’ha sempre fatto un po’ di meno, anche perché più il tuo business è asset intensive, più mantenere la cassa e il livello degli investimenti diventa complicato. È pur vero che, negli anni recenti, le crisi dal Covid in poi hanno messo tutti i protagonisti del settore davanti all’evidenza che avere da parte una riserva di cassa non facesse male. In genere la cassa eccessiva si reinveste o si redistribuisce agli azionisti. Le case sono consapevoli del fatto che una liquidità ingente non rappresenti la migliore allocazione del capitale, ma davanti a ipotesi di qualche altro swing del mercato questo è percepito come il rischio minore».

Il biennio d’oro dei margini è finito. Cosa ci aspetta?