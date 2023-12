Giganti del web: ricavi in crescita, utili da record e tasse in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

I giganti del web tornano a correre. Nei primi nove mesi dell’anno, secondo l’indagine annuale dell’area studi Mediobanca , i primi 25 gruppi mondiali del settore hanno allargato il loro giro d’affari del 10,6%, realizzando margini stellari: la redditività operativa è cresciuta del 31,5% e gli utili netti sono balzati del 46,4%. Mediamente ciascuno dei big del campione - 11 made in Usa, dieci cinesi, due tedeschi, un giapponese, un coreano - macina 30 milioni di profitti al giorno.

Tutti insieme vantavano lo scorso anno ricavi pari al 90% del Pil italiano, continuando di questo passo quest’anno potrebbero equiparare l’intero “bilancio” dell’Italia. In Borsa hanno già stravinto visto che complessivamente valgono oltre dieci volte l’intera Piazza Affari.

Tre player - Amazon , Alphabet e Microsoft - pesano per la metà del campione, la sola Amazon - che ha più dipendenti (oltre un milione e mezzo) di quanti abitanti abbia Milano - pesa per un quarto dei ricavi dell’intero aggregato.

Il segreto non sta solo nello sfrecciare sulle autostrade del web, ma anche nel sapere (o potere) sfruttare la geografia della fiscalità agevolata. Tutte le società cinesi hanno la propria sede legale nelle Cayman e tutte le società statunitensi (con l’eccezione di Microsoft e Ibm ) nello Stato del Delaware, circa un terzo dell’utile lordo nel 2022 è stato tassato in Paesi a fiscalità agevolata. L’area studi Mediobanca ha calcolato che negli ultimi quattro anni in questo modo i 25 big del web e del software sono riusciti a risparmiare 50,7 miliardi di imposte.

Al Fisco italiano è andato poco o niente. Le filiali italiane - che lo scorso anno hanno fatturato 9,3 miliardi, occupando poco più di 26mila lavoratori - hanno pagato 162 milioni di tasse, comunque con un tax rate effettivo del 28,3% rispetto all’aliquota media complessiva del 15,1% per tutti i gruppi a livello mondiale.