I biocarburanti del futuro arriveranno dagli scarti agricoli, forestali o dai rifiuti

I ricercatori Cnr dell'Istituto di chimica biomolecolare (Icb) di Catania e dell'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (Ismn) di Palermo hanno elaborato un metodo sostenibile per la produzione di biocarburanti che, attraverso un processo assistito dalle microonde, sfrutta le proprietà dell'olio di scarto e permette di trasformare un rifiuto in una risorsa dai grandi vantaggi economici e ambientali.

In Italia esiste già dal 2014, a Venezia, la prima bioraffineria che ricicla l’olio alimentare. L'impianto Eni di Porto Marghera produce Hvo, olio vegetale idrogenato, che viene aggiunto al gasolio per rispettare i nuovi requisiti normativi europei e nazionali, che prevedono una quota crescente di biocarburanti nel mix di alimentazione dei trasporti.

La bioraffineria di Porto Marghera fornisce biocarburante idrogenato Hvo all’aeroporto di Fiumicino, per contribuire alla decarbonizzazione dei mezzi stradali in ambito aeroportuale. L’Eni ha anche stretto un accordo con il governo del Kenya per riconvertire una raffineria di Mombasa utilizzando lo stesso metodo dell’impianto di Porto Marghera, oltre a sviluppare un impianto di bioetanolo. In Kenya, l’Eni ha appena completato la costruzione di uno stabilimento per la raccolta e spremitura di semi oleaginosi a Makueni.

L'impianto, che ha una capacità installata pari a 15mila tonnellate, è entrato in funzione in luglio e il primo cargo di olio vegetale per la bioraffinazione è partito poche settimane fa dal porto di Mombasa, diretto alla bioraffineria di Gela.