I biocarburanti sostenibili dovranno triplicare entro il 2030, la nuova geopolitica

Si tratta della partnership internazionale lanciata al summit G20 di Nuova Delhi dello scorso 9 settembre, per accelerare lo sviluppo di biocarburanti sostenibili a sostegno della transizione energetica globale. Secondo le stime dell’Agenzia internazionale per l’energia, per portare il sistema energetico mondiale sulla strada delle emissioni nette zero entro il 2050, la produzione globale di biocarburanti sostenibili dovrebbe infatti triplicare entro il 2030.

Da qui il razionale dell'iniziativa che nel concreto punta a incoraggiare il commercio globale dei biocarburanti e a mettere a fattor comune il know-how tecnico dei Paesi aderenti: Argentina, Brasile, India, Italia, Mauritius, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

A un primo sguardo emerge subito un ruolo rilevante del Sud America che trova riscontro anche nei dati sulla produzione di biocarburante nel mondo.

In particolare, il Brasile è il secondo produttore al mondo di biofuel davanti a Indonesia, Cina e Germania. Già nel 1975, in risposta alla crisi petrolifera degli anni precedenti, il governo brasiliano annunciava il Piano nazionale per l'etanolo, volto a stimolare la produzione di etanolo da manioca, canna da zucchero e altre colture in sostituzione del petrolio. Oltre a questa lungimiranza, la presenza di climi favorevoli e l'ampia disponibilità di terra arabile hanno determinato il rapido sviluppo dell'industria dei biocarburanti brasiliana.

I primi produttori al mondo di biocarburanti sono però sempre gli Stati Uniti che ricoprono quindi una posizione di leadership sia che si tratti di carburanti tradizionali che green. Completano poi la Global Biofuels Alliance, Paesi come l'Italia e soprattutto l'India (terzo principale acquirente al mondo di greggio) che con il nuovo paradigma energetico puntano a diventare da importatori netti di carburante a esportatori.