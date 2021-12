I bitcoin emessi sono il 90% del totale, circa il 20% è sparito per sempre

Come mai? Il sofisticato meccanismo messo a punto da Satoshi prevede un halving ogni quattro anni: prevedendo la crescita della capacità computazionale necessaria per risolvere il complesso problema crittografico per il “mining”, l'agganciamento del nuovo blocco alla blockchain che avviene ogni dieci minuti, ne dimezza ogni 24 mesi la ricompensa.

Il “genesis block” aveva fruttato 50 bitcoin (oggi pari a 12,5 milioni di dollari), oggi ogni blocco viene ricompensato con 6,5 bitcoin (dal maggio 2020). Il prossimo halving è previsto per il 2024 quando la quota sarà dimezzata a 3,25 bitcoin.

Intanto quasi il 20% dei bitcoin emessi sono andati persi, nel senso che sono nascosti in rete e i legittimi proprietari hanno perso le credenziali per accedervi. Diventa quindi impossibile per chiunque recuperarli: si tratta di 3,7 milioni di bitcoin, secondo le stime di Chainalysis, con un valore complessivo pari a 185 miliardi di dollari che è andato in fumo.

Si tratta solo di una stima basata sui bitcoin che non sono stati mossi da almeno cinque anni. Che comprendono quindi anche quelli dello stesso Satoshi avrebbe messo da parte nei primi sei mesi di vita della criptovaluta un tesoretto da 1,1 milioni di bitcoin, che non avrebbe mai toccato.

Per il momento non sembra intenzionato a muoverli o magari potrebbero rientrare davvero in quella quota andata persa per sempre se lui stesso fosse deceduto.