I bond vedono la recessione in Usa, Wall Street la crescita: chi ha ragione?

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È possibile prevedere contemporaneamente pioggia e sole? Bel tempo e cattivo tempo? Sentirsi bene e sentirsi male? Sui mercati la risposta è affermativa: si può. Perché, proprio in questo momento, i mercati riescono a prevedere per il 2023 negli Stati Uniti sia una brusca recessione sia la scampata recessione. Da un lato la curva dei rendimenti si è invertita in questi giorni al massimo dal 1981 (i rendimenti a due anni sono arrivati a stare 87 punti base più in alto di quelli decennali), segnalando...