I bonus che servono per dare la scossa alle startup L’ecosistema italiano delle startup è sempre sull’orlo di una svolta, ma ora servono risposte e incentivi più chiari. A partire dalla politica di Marco Ferrando

(AdobeStock)

In questa prolungata fase di tassi a zero, la liquidità è l’ultimo dei problemi su più fronti. Compreso quelle delle startup, che in Italia - dove l’ecosistema vive un’eterna vigilia di svolta - attira sempre di più l’interesse di investitori grandi e piccoli così disperatamente alla ricerca di rendimenti superiori allo zero virgola da essere disponibili a correre qualche rischio in più.

C’è bisogno, però, di una risposta immediata. È così che in attesa della secchiata, cioè del Fondo nazionale per l’innovazione con la promessa dote da un miliardo, il sottobosco italiano del’innovazione meriterebbe di essere irrigato subito con un’efficace rimodulazione degli incentivi fiscali.

Il dietrofront sulla detrazione

Il tentativo dell’anno scorso di innalzare dal 30 al 40% la detrazione degli investimenti - poi scontratosi con le norme europee sugli aiuti di Stato - aveva subito stuzzicato l’appetito dei business angels, come dimostrano per esempio i 6,2 milioni raccolti dal Club degl investitori di Torino, quasi il doppio dell’anno prima. Ora che si è ritornati al 30, ecco che gli investimenti stimati per il 2020 sono tornati a quota 4 milioni.

Ben vengano le rinnovate ambizioni (si veda l’articolo qui a lato) di riformulare nel complesso il quadro degli incentivi fiscali, che hanno bisogno di chiarezza e stabilità per poter contribuire strutturalmente a supportare il mondo dell’innovazione e a rendere l’ecosistema italiano competitivo con le altre grandi piazze europee che l’antifona l’hanno capita da tempo.

Di certo serve una rimodulazione complessiva, che tenga conto delle diverse taglie e tipologie di investimento (scommettere su una start up non è come intervenire su una scale up) così come delle diverse categorie di investitori, dal momento che - anche in Italia - il venture capital si sta aprendo al mercato retail. Una rimodulazione efficace potrà anche aiutare a trovare le coperture necessarie.