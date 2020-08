I bonus da soli non bastano: il Paese ha bisogno di interventi strutturali Superata la prima emergenza, come riusciremo, poi, a “normalizzare” l'economia? di Giancarlo Mazzuca

(yoda062211 - stock.adobe.com)

Superata la prima emergenza, come riusciremo, poi, a “normalizzare” l'economia?

2' di lettura

In questi giorni ferragostani, se ci fate caso, c'è un clima decisamente kafkiano in tutta Italia: il “must” nel Belpaese di questo “Capodanno d'estate” è divertirsi e rilassarsi a tutti i costi. E i tantissimi problemi sul tappeto? La parola d'ordine sembra una sola: ne riparleremo solo in autunno. Intendiamoci, il comportamento di tantissimi “signor Rossi”, dopo la stagione del “lockdown” che tutti vogliamo archiviare, è assolutamente comprensibile perché, per affrontare le sfide future, è d'obbligo, oggi più che mai, qualche giorno di pausa in modo da ritemprarsi in vista dell' “ora X”.

Ma non dobbiamo neppure dimenticarci - senza volere, per questo, rovinare le vacanze agli italiani - delle tante forche caudine che ci attendono subito dopo la pausa di Ferragosto. Toccando ferro, dobbiamo essere ben consapevoli del fatto che il rientro dalle ferie (per coloro che sono riusciti a farle) sarà denso d'incognite. La domanda d'obbligo che tutti dovremo porci è, in effetti, molto chiara: superata la prima emergenza, come riusciremo, poi, a “normalizzare” l'economia? In attesa dei finanziamenti europei, siamo, praticamente, ancora al punto di partenza per un motivo molto semplice: quasi tutti i finanziamenti varati fino ad adesso dal governo sono serviti solo a mettere una pezza alle tante falle della nave tricolore che, da un momento all'altro, stava per affondare.

L'esecutivo, per contrastare gli effetti immediati della crisi, ha, così, varato tre piani molto rilevanti con tanti quattrini stanziati: 20 miliardi nel decreto “Cura Italia” di marzo, 55 miliardi nel decreto “Rilancio” di maggio e 25 miliardi nel decreto “Agosto” con uno scostamento complessivo extra-deficit di 100 miliardi. Ma, al di là dell'entità dei finanziamenti e dei tanti “bonus” concessi, le misure adottate hanno comunque avuto una matrice comune: sono stati solo interventi-tampone. A questo punto, quando si cercherà davvero di far ripartire il bastimento chiamato “Italia”, a cominciare dal mondo produttivo, con provvedimenti strutturali in grado di andare alle radici della crisi? Ecco la grande domanda che tutti gli economisti si stanno ponendo: mai come oggi è, in effetti, necessario passare alla “fase due”. Anche perché è proprio Bruxelles (e non solo i Paesi “frugali” della Ue) che ci sta chiedendo di varare interventi strutturali in modo da poter riequilibrare efficacemente la situazione: il tempo dei “bonus” a destra e a manca è, ormai , scaduto.